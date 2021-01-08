民進黨台北市黨部主委選舉4日開跑，前北市議員顏聖冠在登記首日就現身領表登記，民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農則於昨（7）日領表登記參選。不過，顏今日突在臉書宣布，為顧全大局，將撤回選舉登記。港媒評論表示，總統蔡英文力挺吳的原因，在看上其黨內資歷淺、派系包袱不大，能讓蔡的手直接伸進台北市長黨內提名機制，而不被「某派系」牽制。

香港媒體《中評社》今日評論寫道，吳怡農能成功登記參選民進黨台北市黨部主委，必須歸功於蔡英文協助量身打造參選資格；至於蔡究竟為何「非吳不可」，吳本人不願多談是否與蔡會面，也讓外界對吳是否淪為「樣板主委」多有疑慮。

評論表示，先前蔡英文介入、希望中執會降低門檻，明顯是「因人設事」的「吳怡農條款」。為了吳的出線，民進黨對外不斷拋出形象與年輕牌，強調若吳能夠參選台北市黨部主委，會大大提昇民進黨的形象，至少在台北市長這一役，能大大帶動年輕選票的增加；但事實上，擁有5屆議員資歷的顏聖冠，要比連1屆民意代表資歷都沒有的吳，有資格許多，綠營卻已把話放的很明白：就是要年輕世代出來。

評論分析，蔡英文之所以不畏批評與反彈，堅持此特別條款一定要通過，甚至最後中執會第二度召開後才通過此內規修訂，目的就是樹立吳怡農這個「樣板」——一個沒資歷的人都能當市黨部主委，代表民進黨廣納年輕新血的精神。無論吳日後是否親征台北市長，民進黨此舉都將有助於年輕人的認同。

評論更指，蔡英文堅持護航吳怡農的原因，在於看上吳黨內資歷淺、派系包袱不大，便於蔡的直接操縱，以後蔡就將手直接伸進台北市長黨內提名機制，也更有基會推出自己偏好的人選，並且不被特定派系牽著鼻子走；吳擔任主委，既能讓民進黨贏得外界美名，又能讓蔡得心應手，可謂「雙贏」之策。

(中時新聞網)