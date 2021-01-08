「正妹徵求乾爹」風潮從西門町吹到了新北市，新店區公所捷運站8日出現一名穿著短袖緊身T恤的短髮正妹，冒著寒風低溫，跪地舉牌「求找乾爹」，上頭寫著條件是「不用有錢、幫我開窗就好」，許多路人走近一看，才發現是美女消防員上街宣導熱水器使用注意事項，避免寒流發生一氧化碳中毒。

新店地區8日白天氣溫不到7度，寒風陣陣。這名消防正妹穿著短袖緊身T恤，舉牌跪坐街頭引起路過民眾側目，紙板上仿效西門町正妹們寫著「求找乾爹」、「不用有錢、幫我開窗就好」，許多民眾好奇走近細看，才發現上頭還寫著「我家熱水器不通風+沒強制排氣」、「希望你是我生命中的救星」。

原來這是新北市消防第四大隊的創意宣傳活動。隊員們上街頭，提醒民眾寒流來襲，如果使用瓦斯熱水器應該注意保持通風，防止一氧化碳中毒，使用電暖器等電器用品，也要注意用電安全。

這場寒流街頭活動的照片也被PO上粉專，吸引許多網友留言，「天冷～犧牲很大」、「果然正妹比較有效果啊～」、「我不允許」、「被消防耽誤的行銷高手」、「真的很厲害，跟上時事」、「正妹才能用的招式」。

(中時新聞網)