數學是許多學生頭痛的一門科目，而且到各大校園走走，會發現念數學相關科系的人，普遍男多於女，假設女生又長得漂亮，簡直物以稀為貴！南韓有名年紀輕輕的美女老師，教導的科目居然是數學，立即掀起網友討論。

這名妙齡女老師留著一頭飄逸棕色長髮，吹彈可破的白皙皮膚配上桃花電眼，顏值相當高；而她在上課時，經常穿著雪紡紗上衣或是展現專業度的合身襯衫，下身則搭配短裙，得體又不失女人味，而且手只要伸向黑板，就能俐落地寫出滿滿數字和複雜的幾何圖形，並講解公式和原理，架式十足、毫不馬虎。

她也跟時下年輕女孩一樣，開創IG社群平台「SsongTeacher」分享日常生活，讓外界一窺數學老師私下的一面，由於臉蛋漂亮、體型穠纖合度，吸引2000多粉絲追蹤，並封她為「最美數學老師」。

正妹數學老師的照片一曝光，很快地引起外界熱議，許多人不禁感嘆，「以前都沒有這種正妹老師」、「如果是我一定好好認真上課」、「這身材我可以」、「沒有人工味還不錯」、「羨慕她的學生」。

(中時新聞網)