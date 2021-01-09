淡水再破入冬低溫紀錄！半夜12：18測到5.6度 16:432021/01/09 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象局持續發布低溫特報。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到寒流影響，在今天凌晨0時18分時淡水溫度達5.6度，為入冬低溫紀錄的十個測站之一，也是本島最低溫的人工測站，中央氣象局持續發布低溫特報並指出今天下午至明天上午，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及金門縣有6度以下氣溫發生機率。 中央氣象局預報員張承傳提醒，下波寒流預計11日報到，最低溫預計在12日與13日清晨，台南以北及宜蘭地區溫度恐僅有6至9度，其他地區大約10度至12度。 低溫造成鋼軌凍裂 台鐵今晨完成修復 輪胎冷到縮起來 打點氣就好 (中時 ) #淡水 #低溫 #寒流 #溫度 #觀測站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台灣只剩屏東有10度 絕世寒流灌冷風！專家預告再兩波 09:232021/01/09 生活 冷到受不了！太平山仍冰封 宜縣身體不適送醫頻傳 09:282021/01/09 生活 碰！疑內外溫差大披薩店玻璃門自爆 幸無人受傷 13:402021/01/09 生活 國壽 去年五度增提外匯準備金 04:102021/01/09 財經要聞 全國電子33折限時搶 最多省萬元 04:102021/01/09 時尚消費 霸王寒流持續發威 彰縣再添3人凍未條猝死 累計13人 10:222021/01/09 社會 低溫造成台鐵鋼軌焊點裂縫 已排除路線恢復 11:052021/01/09 生活 辣妹低溫短衣短褲癱軟在地 老司機曝不單純：後面有人 14:342021/01/09 社會 兩市成交額 連5日破兆元人民幣 北向資金淨買入規模創歷史次高 04:102021/01/09 全球財經 板橋第二運動場街友陳屍男廁 疑不敵低溫凍死 12:302021/01/09 社會 台南搖滾嘻哈夜演唱會今晚登場 粉絲無懼寒流排隊 12:472021/01/09 生活 生活熱門新聞 正妹穿這樣應徵AV女優 面試官當場開價她嚇傻 - 生活 全台灣只剩屏東有10度 絕世寒流灌冷風！專家預告再兩波 - 生活 富王鴨肉店小老闆哽咽道歉 女熊貓6字回應 - 生活 富王鴨肉辱女熊貓 和解金額曝光 霸氣喊：不夠再加2千 - 生活 富王鴨肉拖單有何好處？ 內行點2原因網秒懂 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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