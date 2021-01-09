受到寒流影響，在今天凌晨0時18分時淡水溫度達5.6度，為入冬低溫紀錄的十個測站之一，也是本島最低溫的人工測站，中央氣象局持續發布低溫特報並指出今天下午至明天上午，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及金門縣有6度以下氣溫發生機率。

中央氣象局預報員張承傳提醒，下波寒流預計11日報到，最低溫預計在12日與13日清晨，台南以北及宜蘭地區溫度恐僅有6至9度，其他地區大約10度至12度。

(中時 )