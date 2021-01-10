新北市一名在汽車公司擔任維修顧問的男子阿宏（化名），偷吃公司女助理小君（化名），阿宏妻子暗中蒐集丈夫不軌證據，錄下兩人在捷運站外樹叢激吻、擁抱畫面，並提告求償。不過阿宏妻子提告行為惹怒公婆，不但所住房間遭斷水斷電，公公還罵她「X你娘」、「老雞拜」等語，阿宏妻子不甘受辱，連公公也告。

根據判決書，正宮指控，丈夫阿宏與小君是同事，互相都知對方都是有配偶的人，還大談辦公室戀情，她於2019年5月某日發現，阿宏與小君下班後在公司附近捷運站外人行道樹叢後面，激情熱吻7秒，她憤而將過程拍下，並對2人提告求償。

高院法官勘查影片發現，阿宏與小君確實有擁抱、接吻、牽手、搭肩等親密行為，認定已侵犯阿宏妻子配偶權，判兩人須共同賠償30萬元，全案定讞。

阿宏之妻雖然在司法上扳回一城，但卻引發公婆不滿，不但房間被斷水斷電，連門鎖都換掉不讓她進門。公公甚至當家人面怒罵她：「看三小」、「X你娘」、「老雞拜」、「你以為我們姓X好欺負，別讓我抓狂」等語。

阿宏之妻憤而提告公然侮辱罪，一審判公公罰金1千元，得易服勞役；案經上訴，二審法官認為，公公在家中罵人，屬於「私人住宅」，不算公然侮辱，因此撤銷原判決，改判無罪，可上訴。

(中時新聞網)