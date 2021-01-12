國安基金去年自3月20日至10月12日進場護盤共達206天，僅小買7.57億元，自10月13日起，陸續出售持股，並於11月9日將持股全數處分，總計淨獲利2.58億元。護盤期間，台股從8,681.34點漲到12,955.91點，累計漲了近五成。

台股於去年3月19日國安進場前為8,681.34點。國安基金自3月20日進場後買入持股，至去年10月12日退場，當日加權指數達12,955.91點，累計上漲4,274.57點，漲幅達49.24%。

國安基金去年安定市場期間為2020年3月20日至10月12日，共206日；處分退場期間自10月13日至11月9日，共27日。

在財務效益部分，國安基金處分持股淨現金收入9.9億元。買入股票成本7.57億元，買賣股票處分淨利2.33億元。加計本次進場標的獲配現金股利0.35億元，合計獲利2.68億元；扣除融資利息費用0.03億元及委託證券商進場及處分持股相關費用0.07億元，總計淨利2.58億元。

國安基金去年進場政策效果顯著。台股自2020年1月20日封關收盤12,118.71點，其後連續下跌，至去年3月19日進場前8,681.34點，累計下跌3,437.37點，跌幅達28.36%；自進場後買入持股，至去年10月12日退場，加權指數達12,955.91點，累計上漲4,274.57點，漲幅達49.24%，充分發揮基金運用效益，達成安定市場之功能。

國安基金於去年10月12日退場，自去年10月13日起，陸續出售持股，並於去年11月9日順利將持股全數處分完畢，處分期間股市正向平穩上漲。

國安基金表示，鑑於國際經濟情勢詭譎多變，我國股市表現仍易受國際政經情勢變化影響，將持續密切關注市場動態。

(時報資訊)