寒流接連而來，農委會今(12)日更新1月上旬寒流農業災情報告，截至傍晚17時，農業產物估計損失達1億943萬元，其中以蓮霧農損6904萬最為嚴重，虱目魚農損2179萬次之。

根據農委會統計，截至今天傍晚，寒流造成的農損金額達7334萬，農作物被害面積536公頃，損害程度23％，換算無收穫面積124公頃，受損作物主要為蓮霧，被害面積361公頃，損害程度29％，換算無收穫面積105公頃，損失金額6904萬元，佔了其中94％，其次為甘藍、番荔枝、洋香瓜及結球白菜等。

漁產損失部分，估計損失金額總計3606萬元，受損漁產主要為文蛤池混養之虱目魚受損668公頃，受損金額2179萬元，其次為海鱺、午仔魚、虱目魚(專養)、淡水長腳蝦及龍虎斑等。

畜產損失部分為桃園市受損鵝500隻所致，估計損失金額為2.5萬元。

農委會指出，以縣市農損來看，屏東縣損失6542萬元(占60％)、雲林縣損失1613萬元(占15％)、澎湖縣損失756萬元(占7％)、嘉義縣損失584萬元(占5％)、高雄市損失420萬元(占4％)、彰化縣損失420萬元(占4％)及台南市損失239萬元(占2％)較為嚴重。

(中時 )