一名愛爾蘭年輕男子日前在社群媒體上分享自己感染新冠肺炎後出現的極端症狀，他描述自己不僅頭痛、全身痛、失去嗅覺、味覺，更曾咳出大量血液，他自嘲量多到就像「捐血」。

新冠病毒蔓延全世界，至今全球超過9,000萬人染疫，超過194萬人病歿。不過仍有許多人抱持懷疑論，相信疫情只是政治人物捏造的陰謀，拒絕專家的防疫政策與守則。

據愛爾蘭媒體「Dublin Live」報導，一名愛爾蘭年輕男子最近就在社群媒體上向這些新冠懷疑論者自白，他描述自己是新冠「極端案例」，除了失去味覺、嗅覺、頭痛、全身痛、感覺全身缺氧、吸不到空氣外，還曾大咳血「就像捐血給需要的人一樣」，並且發高燒到將近40度。

Warning - There are pictures included that are not for the faint-hearted as the patient issued an urgent warninghttps://t.co/eceapWXrTP — DublinLive (@DublinLive) January 11, 2021

報導還附上一張男子口罩上沾滿血、白色容器內留下大量血跡的驚悚照片。

報導並未透露男子的身份，不過引述他的說法指出這是他所經歷的真實，他呼籲那些懷疑論者要戴上口罩、勤洗手、並且待在家中。

據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至12日，愛爾蘭一共有超過15.2萬人確診，逾2,300人病歿。

(中時新聞網)