統一獅將於本週日（17日）於南紡購物中心Ａ2廣場熱鬧舉辦開訓典禮，預計下午3點正式開始，當天將公布2021年統一獅年度口號、年度主題曲及教練團、選手、應援團年度挑戰目標，為新球季準備揭開序幕。

球團為了服務球迷，當天11點起現場也規劃萊恩酷商品部服務球迷，場邊活動預計在下午1點正式開始，其中包含萊恩Ｘ魚頭君拍照見面會、ＵniGirls簽名會，幸運抽中的60位球迷開放現場報到。

2020年統一獅教練團、選手及球迷齊心拼下隊史第10座總冠軍榮耀，活動當天球隊也特別規劃經典回顧專區及總冠軍金盃拍照區，歡迎球迷現場拿著總冠軍金盃穿著總冠軍紀念球衣或服飾一起來拍照。

當天12：00起，完成以下任務

任務一：與統一獅總冠軍金盃合影，上傳至個人ＦＢ或IG

任務二：＃2021年度口號

任務三：加入統一獅萊恩FB粉絲團

完成以上三項任務，即可獲得「2021年統一獅開訓紀念錦旗」一個，限量200份，送完為止，每人每次排隊限兌換一個，限量贈送換完為止。

(中時 )