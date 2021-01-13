據澳洲廣播公司（ABC）與《每日郵報》報導，川普政府2017年推出的主導亞太的外交戰略「印度─太平洋戰略」，其官方文件一度被列為機密，但已於上周正式解密並於13日對外公布，讓外界得以一窺印太戰略全貌，其中可知川普政府對於亞太第一島鏈的重視，並指出美軍在此將強化軍事布署，防衛第一島鏈中日本與南韓等國家，其中也包括了台灣。

該份文件中，中國大陸佔據了內容相當比例，認定美國與大陸之間的競爭將持續，並繼續分化美國與印太地區的盟友關係，並利用兩國關係減弱所產生出的真空地帶，擴大其經濟、政治以及軍事影響力；另外，印太戰略中也認定大陸將藉由主導如人工智慧與生物科技等科技，藉此強化其獨裁統治，且大陸正擴大數位監控、訊息掌控並增強其影響力，也會損害美國提倡印太自由開放的價值與國家利益的努力。

文件也指出，大陸也會增強攻勢步驟，強迫台灣與其統一。而《每日郵報》指出，這份文件解釋了美國應該要有的國防戰略，應該建立在「在第一島鏈的衝突中，拒絕大陸維持海空主導權」；該文件也指出，美國應該讓台灣研發有效的不對稱防衛戰略與能力，這將有助確保其安全及自由，以及面對大陸威脅的適應能力。

另外文件指出，美國的印太戰略，也要與澳洲、印度與日本的戰略保持一致，並增強日韓澳等國在印太地區所扮演的角色，如建立「日印澳美」四方安全架構、強化日澳美三邊合作、鼓勵南韓在朝鮮半島安全問題上扮演更重要的腳色

在率先取得文件後，澳媒ABC報導指出，這份曾被列為機密的戰略文件，通常要等到30年之後才會公諸於世，提前公開相當不尋常。澳洲國立大學國家安全學院院長梅卡爾夫（Rory Medcalf）表示這是一份意義重大的文件，提前公開正好說明了其獨特性，並認為這是一個顯示美國政府與官員希望持續見到美國與印太保持如此關係的訊號，也包括了應對中國大陸崛起權力之道。

(中時新聞網)