台灣昨日再次出現院內感染個案，桃園某醫師在照顧重症病人後染疫，甚至波及同住的護理師女友，造成社區感染。指揮官陳時中今表示，社區應採人數共有55人，都已採檢，包含護理師（案839）陽性，其餘47陰性，還有7人檢驗結果未出爐。

另外界較擔心護理師在學校接觸到的人，陳時中表示，55人當中學校的接觸者有43人，其中39名學生、4名老師。目前39人都陰性，4名老師的結果還沒出爐。

(中時 )