確診護理師科大接觸者共43人 學生採檢結果出爐 14:382021/01/13 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 案839護理師學校43人接受採檢，結果出爐。（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣昨日再次出現院內感染個案，桃園某醫師在照顧重症病人後染疫，甚至波及同住的護理師女友，造成社區感染。指揮官陳時中今表示，社區應採人數共有55人，都已採檢，包含護理師（案839）陽性，其餘47陰性，還有7人檢驗結果未出爐。 另外界較擔心護理師在學校接觸到的人，陳時中表示，55人當中學校的接觸者有43人，其中39名學生、4名老師。目前39人都陰性，4名老師的結果還沒出爐。 全球首例 美動物園大猩猩染疫 林為洲爆身體出狀況 已住院做新冠肺炎篩檢 (中時 ) #護理師 #染疫 #接觸者 #39 #名學生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫疑助插管染疫 專家籲利用插管箱 04:102021/01/13 焦點要聞 北部醫院驚見院內感染 民眾看病5招自保 08:472021/01/13 生活 醫師染疫全院普篩 1200多人接受採檢 10:142021/01/13 生活 染疫醫記錯了 沒去大江購物中心 04:102021/01/13 焦點要聞 照顧新冠病患醫師確診 感染科權威黃立民直言關鍵破口 08:192021/01/13 健康 首例醫師染疫 傳染護理師 桃園某醫院 驚爆院內感染 病人只出不進 暫不封院 04:102021/01/13 焦點要聞 新增4確診 染疫醫護足跡公布 陳時中14：00親自說明 10:112021/01/13 生活 國內首起醫護染疫 陳其邁：應為他們加油打氣 13:142021/01/13 生活 台灣首例醫師染疫 他揭國內2漏洞最需補強 11:342021/01/13 生活 院內爆感染絕不會再封院 張上淳揭一關鍵 10:452021/01/13 生活 鄭文燦宣布 機關尾牙全停辦 04:102021/01/13 焦點要聞 生活熱門新聞 確診醫護6足跡曝光 過這天社區就安全了 - 生活 為何存摺在台灣都不會被淘汰？內行揭2大原因：銀行真的很無奈 - 生活 回暖3天 下波寒流周六到 極凍時間點出爐 - 生活 北部醫院爆醫師染疫 今早院內景象令人超意外 - 生活 年薪300萬是什麼感覺？網嘆：生活一樣苦 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。