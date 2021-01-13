美國國務院今（13）日宣布取消所有官員本周出訪計畫，包括原訂今造訪台灣的美國駐聯合國大使克拉芙特，民進黨立委陳亭妃表示遺憾，並批國民黨事前對於克拉芙特訪台冷言冷語，要為這次取消要負相當大的責任。對此，台北市議員徐巧芯回擊，認為綠委能講出這麼爆笑且奇怪的理由，分明是在幫自己找台階下，並問，國民黨已達到能夠控制、影響美國政府的決定了嗎？

徐巧芯在臉書表示，克拉芙特不來台灣，明明是因川普政府在交接期間的舉動讓美國國內、國際社會產生極大疑慮，因此美國國務院宣布取消「所有本週出訪計畫」。民進黨立委竟說國民黨要負責？現在是怎樣，國民黨已經達到能夠控制整個美國政府，影響美國國務院作出決定了嗎？

美國駐聯合國大使克拉芙特。（圖／摘自克拉芙特推特）

此事剛好證明國民黨不少政治人物先前的擔憂，徐巧芯指出，美國目前的政治氛圍與衝突過於激烈，川普政府以外交出訪之名行政治動作之時，此時來訪對台灣不見得有利。美國各政黨比台灣更了解這個狀況，並透過輿論與制度上的制衡阻止，讓川普政府在最後幾天任期專心交接，不要到處生事，是一個正確的決定，對台灣也有風險趨避的效果。

徐巧芯認為，中華民國政府以及執政黨的政治人物，照理說應該喘一口氣、安心一些，並等待拜登新政府上任後持續拓展台美關係，而非把矛頭指向在野黨，講出這麼爆笑的話想為自己之前不斷聲稱「克拉夫特來台灣很好、美國的動作是跨黨派」的奇怪論點找理由、下台階。「畢竟，亂噴口水並不能遮掩自己現在灰頭土臉的事實啊。」

陳亭妃稱克拉芙特取消訪台國民黨要負責，徐巧芯透過臉書回擊。（圖／摘自徐巧芯臉書）

(中時新聞網)