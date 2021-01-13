有些人天生帶貴人運，不管到哪都有人幫助，但有的人則是不被福星眷顧，必須靠自己努力，才能走到人生巔峰，但這類的人並非一輩子都沒貴人運，直到中年以後，他們的人生會直達顛峰，《靈匣》近日就分享3個中年才出運的生肖。

1.生肖牛

屬牛的人大多成長於平凡家庭，親朋好友能幫忙的並不多，許多都得靠自己解決，而他們本身命運多舛，年輕時經歷許多挫折，因此他們不斷努力，就是希望能闖出一片天，不僅如此，年輕時他們幾乎遇不到貴人，凡事都必須埋頭苦幹，而不怕吃苦的他們，最終也會被福星庇護，到了45歲以後會有貴人幫助，錢財自然會越來越多。

2.生肖馬

屬馬的人出身平凡，年輕時必須靠自己在外闖蕩，才有機會獲得好機會，擁有抱負的他們，即使過得又苦又累，不斷遇到挫折，都會堅持繼續努力，性格豪爽的他們，年輕時也結交不少知心好友，漸漸累積的人脈也能為日後的貴人，尤其到45歲以後，聰穎的他們命格中會出現財星，在財星幫助下，事業也會達到顛峰，發展會越來越順利，擁有非凡的成就。

3.生肖兔

屬兔的人性格誠實，處事也非常圓融，因此一直深受朋友喜愛，是一個非常有福氣的生肖。但在年輕時因社會經歷不夠，再加上性格有些懦弱，因此做事時顧慮較多，導致他們失去許多好機會，但到了中年45歲時，他們的心性會越來越好，對於事業也有較好的突破，工作上必會慢慢步向成功。

(中時新聞網)