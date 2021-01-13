農曆新年即將到來，在2年年運交界的時候，是每個人運勢最起伏不定的時候，但同時也是轉運的大好時機。星座命理專家艾菲爾老師日前就透露12生肖轉好運的秘法，讓大家在經歷過去辛苦的一年之後，能夠補足好運，順順利利，平平安安的度過一個好年。

▍生肖鼠

雖然對新的一年寄予厚望，但也許是2020太讓生肖鼠失望了，使你在新年雖想做些什麼，但總是心有餘而力不足。提醒生肖鼠要好好的讓自己放空充電，像是發呆、購物、享受美食、旅行等，把自己的狀態歸零重整了，你才能重新出發！

▍生肖牛

身為本命年的犯太歲之首，生肖牛一定要謹記凡事低調、保守應對的原則；而本命年幸好還有吉星「華蓋」、「歲駕」扶持，你的直覺與第六感非常強，提醒凡事若一感到苗頭不對，就趕緊抽身，你能在吉星的庇護下逢凶化吉。

▍生肖虎

2021年生肖虎有「太陽」、「紅鸞」、「天乙」吉星拱照，運勢強勁、好運降臨！年運交接之時你只要順心而為就好，想做什麼就放膽去做、努力實現，你絕對可以心想事成。

▍生肖兔

年運交接之時，生肖兔要注意身邊的小人從中作梗，搬弄是非，特別是你以為是朋友、但其實是損友的人，他們極可能誤導你，使你被騙財騙色。請生肖兔要懂得識人，也別輕易相信別人，多加謹慎，你就能平安展開2021年。

▍生肖龍

新的一年，生肖龍身為犯太歲一員，但又有吉星「太陰」、「唐符」拱照，算是有得有失的一年。而你要做的，就是學習如何「以退為進」，退一步海闊天空，有時適時的放手反而能讓你獲得更多好運。

▍生肖蛇

生肖蛇在2021年有吉星「三台」、「國印」加持，更有「三合」貴人入命，是大有可為的一年。提醒生肖蛇此時最適合擬定計劃，不管是財運、愛情、工作、生活，都一定要在新年設立新目標，一旦目標明確了，你就更有動力往前，離豐收的時刻自然也不遠了。

▍生肖馬

生肖馬連續兩年犯太歲，相信你內心一定是各種百感交集了。幸好2021有大吉星「月德」助陣，將有貴人降臨。目前就是你的蟄伏期，可以在此時凝聚能量，等到春天時再一次厚積薄發，你將能輕易地獲得成功！好的開始是成功的一半，把握春天的好運氣，2021安然度過不是問題。

▍生肖羊

生肖羊在辛丑牛年是正衝太歲，某方面來說其實是比本命犯太歲影響更大的，建議你要點太歲燈、戴太歲符、或三合貴人手鍊，平時也要多行善積福，才能化解流年沖擊，邁向平安、諸事順利。

▍生肖猴

生肖猴在2021年可說是好運前三名了，在運勢走強之際，更要謹記謙虛的道理。越在高處之人、越要謹慎行事，平時謙虛待人，不驕矜自滿，避開樹大招風、招人忌妒的可能了，你就能順利接下牛年的大好運！

▍生肖雞

在年運交接之時，提醒生肖雞要調整自己孤僻、不愛與人接觸的個性，有「三合」貴人，還有「祿勳」、「將星」、「天解」、「八座」吉星加持，新的一年貴人對你是非常重要的，因此你一定要多與人互動接觸，不要排斥跟他人合作，才能順利承接貴人好運！

▍生肖狗

同樣身為犯太歲一員的生肖狗，牛年好在還有吉星「文昌」、「福德」、「天德」降臨，年運交接之時，提醒你要當個聰明人，更要識時務，要順勢而為、不要逆勢而做，別人勸你的話你要聽，中肯的建言也要去做，才不會把自己搞得遍體鱗傷。可別浪費了福德、 天德吉星的好運能量。

▍生肖豬

生肖豬在2021年吉星較少，加上犯「天狗」，代表耗損之意，提醒年運交接之時，生肖豬萬事一定都要有計劃，且要按部就班，不要想投機取巧、或是衝動冒險之事，才不會為此付出代價。平常可以多關心家人、與家人互動，家人會是你的好運來源！

(中時新聞網)