殺手級寒流發威，根據統計，全台在短短48小時內有126人疑似因低溫猝死。氣象主播戴立綱接受《中時新聞網》專訪表示，在這3種情況下最容易產生猝死的危險，對此，家醫科醫師指出，這些族群需要特別留意室內溫度的控制，以免釀成悲劇。

殺手寒流急凍48hr索百命 戴立綱曝3猝死時機

戴立綱表示在剛起床，準備外出以及睡覺時這3種情況下，需要特別做好保暖的工作。 第一種狀況是剛起床時，因為被窩裡外有不小的溫差，若是有心血管疾病的朋友可能會造成血壓突然升高的情形，所以可以先坐在床緣約3到5分鐘等血液循環較活絡後在慢慢站起來。第二種狀況則是準備外出時要特別留意，主要是室內和室外溫差更大，因此需要穿戴好禦寒衣物以免身體不堪負荷。

除了溫差會造成危險外，第三種狀況是在睡覺時。示意圖。（圖／shutterstock達志影像提供)

除了溫差會造成危險外，第三種狀況是在睡覺時！戴立綱指出許多人在準備入睡時會認為身體可以負擔當時的溫度，但人在睡眠狀時身體會散發熱量，體溫逐漸下降造成失溫，然而在熟睡中往往不會有所察覺，才會釀成猝死的悲劇。

究竟室內應該要維持在幾度才是最適當的呢?新光醫院醫師柳朋馳指出，人體適合的溫度約在20度左右，如果是心肺功能較不佳的族群建議讓所處空間溫度維持在26度左右，避免末端循環和肺部變化受到低溫的影響。此外，假如溫差為5度以上就需要特別注意，尤其是有長期氣喘或者是慢性阻塞性肺病的族群，因為溫差太大會造成支氣管攣縮，也會使肺部喘咳痰的機會提高，因此切莫輕忽溫度變化帶來的危機。

(攝影/邱子軒、剪輯/邱子軒、陳依仁)

(中時新聞網)