前衛生署長楊志良昨天一席開除說，今立即引起衛福部長陳時中嚴正反駁，表示對楊的言論「無言以對」，總統蔡英文更在臉書上發文，撂下重話反擊楊志良，表示不需要用風涼話來打擊前線士氣，對此楊志良稍早回應，他昨天所言是原則問題，並反問蔡英文，若用案765紐籍機師因染疫被開除的標準來看，案838是一名醫師但卻在治療時染疫，請問何者更為嚴重？質疑為何不能對未按SOP值勤的醫護人員開罰？

楊志良昨天於電視節目受訪時指出，如果案838是因被患者傳染，而未主動申報，進到負壓隔離病房，那該醫師就是犯了非常嚴重的錯誤，若是這樣就應該開除，畢竟連先前染疫的紐籍機師案765都被長榮開除，試問何者的行為較嚴重？

楊志良指出，若是因為這樣的言論就被蔡英文、陳時中反擊，那他個人對此也是無言以對，但希望中央能夠好好衡量，紐籍機師與醫師染疫何者嚴重程度較高，不要一昧的感情用事。

(中時 )