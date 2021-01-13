淡水一名14歲少年3度罹癌，因為臉部腫瘤惡化，必須手術削去部分左臉，移植腿骨臉部重建才能保命，父親難過表示，不斷借錢、工作來支付高昂醫藥費，甚至戶頭僅剩400元，不知道該怎麼辦。消息曝光後，大批善款湧入解決了手術費燃眉之急，還有醫美業者出面，願意支助少年未來一年的全部醫療費用。

曾是廚師的單親許爸說，兒子9歲時癌症復發，必須得削去部分左臉，期間許爸向親友借錢、求助基金會，還得拿左小腿部分骨頭重建臉部，才不會過度凹陷，兒子也因此非常自卑。

直到兒子11歲逐漸恢復健康，也重新回到學校上課，許爸為了還錢，找了兩份工作，以為生活開始上軌道，去年14歲的兒子左臉又變腫，牙齒牙齦都被腫瘤侵蝕，兒子再度罹患第3期惡性腫瘤，必須再次將臉挖開、切除腫瘤，進行臉部重建。

1月20日要動手術，費用高達20萬，術後化療、住院等費用約60萬，存款僅剩400元的許爸既難過又心急，且醫生表示撐過手術後，如果之後藥物治療沒起色，恐怕只剩半年生命，許爸祈求奇蹟出現，「我願意代替他來承受這些病痛」。

消息在媒體曝光後，引起許多民眾詢問如何協助這對父子，大批善款紛紛湧入。據《ETtoday》報導，新北市社會局社工科科長劉文湘表示，由於各大醫院皆設有的愛心基金，馬偕醫院已補助8萬元醫療費，加上民眾、民間團體的捐助，許爸爸回應社會局，稱資金已經籌足，不需要再募款，感謝大家的關心。另外，也有醫美集團出面與許父接觸，願意支助少年未來一年的所有醫療費用。

(中時新聞網)