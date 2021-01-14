美國國務卿蓬佩奧訪歐行程及美國駐聯合國大使克拉夫特訪台，臨時全面喊卡。學者袁鶴齡分析指出，川普政府臨時取消所有出訪安排，有3個可能：面臨彈劾的川普停擺外交盼能平安下莊、拜登陣營出手談判促踩煞車、共和黨內反彈聲浪炸鍋迫使川普放軟身段避免節外生枝。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡接受香港媒體《中評社》專訪時表示，川普政府臨時取消所有出訪安排，有3個可能，包括川普面臨二度彈劾、拜登陣營出手談判、共和黨內部反彈壓力高漲等。

袁鶴齡分析指出，第一，川普擔心面臨二度彈劾成真，因此停擺外交事務，希望換取正常卸任的空間。川普的二度彈劾預料將會通過，川普可能為了降低國會運作彈劾的力道，喊停外務，希望能夠平安下莊。第二，川普的動作似乎有越來越升級的趨勢，繼任的民主黨拜登政府很可能迎來一團混亂。拜登陣營希望避免承接殘局，出手談判，當中一定會祭出利益交換，希望川普能夠適時踩煞車。以便在接手政權前，解除川普設置的「外交炸彈」。

袁鶴齡接著指出，第三，共和黨內部反彈聲浪高漲，因為川普近期激烈的舉動，先前釀成支持者衝進國會大廈暴動，引起國際社會強烈譴責，重創共和黨形象，許多川普的白宮幕僚、閣員紛紛走避，共和黨人士也紛紛與川普拉開距離，共和黨人不滿情緒擺不平，假設又因為外交行程產生國際政治波瀾，無疑會讓共和黨人更加難堪。川普面臨逼宮情勢，不得不放軟身段，停止節外生枝的舉動。

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(中時新聞網)