在民主黨佔多數優勢再加上10位共和黨議員倒戈後，美國總統川普又遭眾議院彈劾，讓他成為美國史上第一位二度遭彈劾的總統。據美聯社報導，在眾議院通過彈劾後，下一步將交由參議院審理彈劾案，而參議院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）表示，至少到下周二之前，也正好是拜登就職的前一天，參議院都不會召開會議，目前也不清楚是否有足夠共和黨員倒戈，讓彈劾案過關。

在眾議院通過彈劾案後，參議院多數黨領袖麥康納表示，最快在拜登就職前一日才可能召開審理會議，也就是新一屆國會審理川普彈劾案的可能性大增。

報導指出，一旦眾議院通過彈劾案後，議長可將彈劾條文立即送往參議院，或者等待一陣子。雖然議長裴洛西（Nancy Pelosi）並未表明是否立即提交彈劾案至參議院，但多位民主黨議員呼籲如此，而裴洛西早已點出川普9大彈劾行為，也是她將立即提交彈劾案的一個訊號，不太可能延後。

在參議院方面，麥康納已表明不會召開緊急會議，也就是最早開彈劾案審理會議的時間也要等至19日，正好是拜登就職典禮前一日，也是麥康納身為參議院多數黨領袖的最後一日；這也意味著，參議院審理彈劾案很可能在川普正式卸任後才回舉行。另外，如果彈劾審理在拜登上任後才舉行，在兩大黨人數50比50情況下，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將掌握打破平衡的那一票。

至於川普在新一屆國會內通過彈劾的可能性，據英國廣播公司（BBC）報導指出，根據美國憲法，如果要讓總統免職，需要參議院三分之二以上的議員同意其有罪，即17名共和黨人需要倒戈，川普才會被認定有罪。雖然《紐約時報》先前指出有多達20位共和黨參議員對認定川普有罪持開放態度，但在實際審理時，其態度是否可能變化仍不得而知。

報導指出，即使川普卸任仍可以被彈劾，且一旦川普被認定有罪，他將無法再任公職，等同斬斷了他東山再起、競選2024年大選的可能性。

(中時新聞網)