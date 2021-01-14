有些人可能因經濟壓力、個性問題，或遲遲未遇到對的人，因此一直難以脫單，導致他們可能過了適婚年齡，仍在尋找對象，導致晚婚的狀況，而在12生肖裡，哪些人天生就有晚婚體質？近日《搜狐》就分享4個就算催也不願早結婚的生肖。

1.生肖牛

屬牛的人對於每段感情都很認真，他們容易喜歡上一個人，因此分手後，他們也很難從感情中走出來，對於感情寧缺勿濫，並不會因為寂寞，而放縱自己的慾望，在經歷一段感情後，他們對於下一段感情會更加謹慎，可能因此一直遲遲找不到對象。

2.生肖龍

屬龍的人非常有能力，野心也很大，希望自己在事業上，能有一番作為與成就，因此他們將大部分的精力都放在工作上，總是忽略自己的感情，導致他們根本沒時間去談戀愛，一不注意就過了適婚年齡，容易成為晚婚一族。

3.生肖蛇

屬蛇的人善於偽裝，外表看似重感情，但私底下卻很花心，他們從來沒有真正愛上一個人，對於屬蛇的人而言，愛自己反而比較重要，所以他們並不會全心全意的投入感情，每一段戀情也可能不會談太久，沒有結婚的想法，導致他們很常晚婚。

4.生肖猴

屬猴的人崇尚自由，喜歡無拘無束的生活，因此並不適合早婚，直到他們了解愛的含意，與對於感情的責任時，屬猴的人才會願意步入婚姻，就算他們提早走入家庭，提早體會婚姻帶來的責任感，但由於雙方都還很年輕，最終兩人可能會很快離婚，若期間又有了小孩，對所有人都不是好結局，所以比較適合晚婚。

(中時新聞網)