確診護理師夫婦足跡曝光，兩人曾去桃園南門市場，引起網友討論，一人在臉書社團發文哀嚎完蛋了，遭網友質疑帶風向。（圖／翻攝自臉書）

衛生福利部桃園醫院的院內感染擴大，昨再增4例本土，其中有2例是確診護理師（案863）的丈夫（案864）與女兒（案865），其中護理師夫婦曾在1月13日和16日去桃園南門市場，對此，一名網友PO文直喊「完蛋了！」結果慘被網友洗臉、質疑帶風向，最後也自行刪文，不過，文下的留言處也有不少人對市場的狀況很擔憂。

確診護理師一家人曾兩度去南門市場，讓一名桃園網友PO文哀嚎完了，下秒被打臉，立刻自刪文。（圖／翻攝自桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區）

一名網友昨在臉書社團《桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區》上PO文表示，「部長現在才公布桃園南門市場，桃園人真的完蛋了，因為南門市場每天都是人潮滿滿的，這下子病毒擴散更快速了，桃園人要準備自生自滅了。」

貼文立刻引起熱議，網友罵聲一面倒，「你平時出門都沒戴口罩？沒消毒？是在自生自滅殺小？」、「那不就是做完疫調才公布？還沒做完你要部長通靈？」、「每天去南門市場都是沒戴口罩的人？」、「整天出來靠北唱衰會改善嗎？為什麼不是檢討自己不戴好口罩？」

也有網友很關心南門市場的狀況，「南門市場是人流非常多的地方」、「桃園加油」、「南門市場很難管控，附近有遊民跟學生」、「南門市場不就靠近市區那邊而已」、「剛經過市場，還是有人在裡面走動」、「還從20日開始（休市），現在馬上啦！超前部署根本佛系防疫」。

一名居住在桃園地區的徐姓民眾則表示，確診護理師一家的足跡曝光後，身邊的人都怕得要死、精神緊張。昨天他感冒請病假，今一回公司就立刻被同事連環砲提問，有無去過南門市場和部桃，而公司同事原本周末都會相約去爬山、聚會，如今也都全數取消。

而確診護理師一家人曾去過桃園南門市場的消息傳出後，桃園市政府也緊急宣布停市一天，並徹底消毒。

(中時新聞網)