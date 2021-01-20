你在戀愛中喜歡聽甜言蜜語嗎？交往時聽到另一半說些情話的確讓人心花朵朵開，但是有些人偏偏就不擅長說這些甜蜜的話，星座運勢網站「星座神婆」點名巨蟹座、天蠍座、處女座、水瓶座的男人特別不會說甜言蜜語，但會用實際行動來對愛人好，只要用心觀察，就會發現他其實極度寵妻！

▍1.巨蟹座

巨蟹男很專情，重視戀愛對象，婚後重視家庭。他們只要開始談戀愛，就是以結婚為前提交往，他們覺得對愛人最大的寵愛就是給他一個家，踏實的行動才能給對方安全感，不需要說甜言蜜語。

▍2.天蠍座

天蠍男在女友面前很愛裝酷，不太會說甜言蜜語，但這不代表他不愛另一半，他只是想要建立自己霸氣的形象，如果天蠍男愛上一個人，就會全心全意對他好，用行動來證明自己的深情，觀察就會發現他非常寵妻！

▍3.處女座

處女男對自己要求很高，如果他真心愛上一個人，各個節日他都會精心準備，讓對方非常感動，但他們不會甜言蜜語，因為他們覺得用說的都是空話，還不如直接行動比較實際。

▍4.水瓶座

水瓶男在戀愛時完全是個行動派，願意為伴侶做牛做馬，非常體貼，很怕對方受委屈。他們觀察力很強，非常了解對方的喜好，常常讓對方很感動，但是要他們說甜言蜜語不太可能，因為他們覺得太肉麻了！

(中時新聞網)