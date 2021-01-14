全球疫情升溫導致國人無法出國，今年除夕圍爐在家吃飯比例提高許多，預估年菜外帶數量可望成長一倍，台中各大飯店爭搶年菜外賣商機！

其中，台中長榮桂冠酒店提供「中式」及「西式」二種不同料理風格的外帶服務，單點年菜588元起，外帶桌菜每套8,888元(6人份)及12,888元(10人份)， 2月8日前預付全額可再獲贈主廚特製辣椒醬1瓶，預付10人份桌菜則可再享95折優惠，點用任一年菜品項即可以399元加購主廚特製雙醬禮盒1盒。

台中長榮桂冠酒店公關經理陳怡如表示，目前已準備500套年菜，另外單點年菜的訂購量也增加許多，如中式年菜人氣料理「干貝櫻花蝦米糕」、「佛跳牆系列」銷售強強滾。

而西式年菜因近幾年國人飲食逐漸西化，今年的提帶率也明顯增高，漸漸成為過年期間年菜桌上增色的要角之一，台中長榮桂冠今年以「美國爐烤特級牛小排佐紅酒醬汁」與「烘烤澳洲和羊肩排佐蒜味迷迭香醬汁」雙雙並列銷售人氣排行榜。

今年台中長榮桂冠酒店連續第6年與慢飛家族中彰投8家機構合作年菜活動「愛的加菜金及全年加菜金募集計畫」，募集100萬元的經費來幫助近242戶身心障礙且弱勢家庭，享用社會大眾及企業為他們所準備的優質年菜，一套5道年菜2,000元。

不過，距離過年僅剩下1個月不到，因疫情影響募款不到去年的一半，8家機構的主任們都很憂心，怕無法給這些弱勢家庭的爸媽有一個好年。

此外，台中日月千禧總經理許瑄芷表示，年菜外賣今年特別設計富貴年菜組，含括四道招牌料理，其中「六福臨門賀新春拼盤」菜色有白玉烏魚子、煙燻鴨胸、紹興醉蹄、蔥香油雞、五味帆立貝、綜合堅果；「白蘭地慢燉牛頰肉」選用牛頰肉用白蘭地醬汁慢燉48小時而成，另有「酒粕乾燒龍皇鮮」、「清蒸玉露龍虎斑」，每組四道（4-6人量）6,888元。

至於單品「龍鮨鮑魚佛跳牆」內含極品鮑魚、干貝、花膠、魚皮絲、烏參、豬腳、排骨、芋頭、栗子等頂級食材，搭配上熬煮４小時的上湯，湯頭濃郁，每盅4-6人量2,688元；「金牛慶賀雙龍蝦」將波士頓活龍蝦連同客家粄條一同蒸，單純提味呈現龍蝦鮮甜肉質與Ｑ彈口感，足足兩隻澎湃大氣，每份４-6人量3,888元。

台中裕園花園酒店由行政總主廚康志偉與中餐廳主廚洪宏坤精心規劃的「金牛福春團圓年菜」，用最道地的台灣故事手法以及精湛的手藝為每位饕客規劃適合人數的年菜菜單。除了6人年菜及10人年菜的組合之外，今年為兼顧小家庭的用餐需求推出1+1輕鬆自由配的選擇僅3,188元起；長銷熱賣商品「滿罈御賜佛寶鼎」搭配6人年菜中任一道至三道，都有輕鬆入手的價格，提供小家庭新選擇。

行政總主廚康志偉表示，今年創意推出專屬頂級客層的「柿柿如意鮑魚雞燉排翅」每組8,888元，魚翅鮑魚是中國菜中的名貴食材，兩者皆富含豐富蛋白質，以養顏美容著稱，透過傳統工法烹調，體驗中國道地的山珍海味，不只吸引高端客，連名人也下訂，目前已被預訂5成。

(工商 )