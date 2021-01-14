北市一名陳姓男大生，透過仲介公司介紹，以3小時7200元代價，與「出租女友」相約出遊，原本說好只能牽小手、抱抱，沒想到陳男凍末條，強拉對方到陰暗處亂摸。一審依強制猥褻罪判刑6個月，陳男求輕判再上訴，今（14日）高院駁回，維持上訴。

據判決書指出，陳男2019年7月間透過手機通訊軟體，向仲介公司詢問出租女友的服務，最後敲定以3小時支付7200元為代價，由仲介公司介紹一名「女友」陪陳男出遊，規則是過程中只能牽牽小手、摸頭以及抱抱。

陳男於2019年8月2日晚間與出租女友相約在台北車站見面，用餐結束後，2人散步至大安森林公園，沒想到，陳男被「女友」迷得神魂顛倒，牽手與擁抱並無法滿足他，陳男在過程中越走越偏僻，一邊向這位女演員說，「想帶妳回家」、「好想綁架妳」、「妳看起來像常被欺負的樣子」等語，女演員雖非常害怕，但因念及約定的公時3小時還沒到，便敬業地繼續陪散步。

兩人最後走到生態池附近的長椅坐下，陳男遂伸手摸女演員的大腿，女演員多次撥開，陳男卻持續伸手翻開她衣領，偷看胸部或撫摸胸部等，不停猥褻對方，案經女演員脫身報警，檢警調查後將陳男起訴。

台北地院一審審理時，法官認陳男為了滿足私慾，不顧對方的意願和反對侵害其身體自主權，造成身心傷害，依強制猥褻罪判處6個月有期徒刑，得易科罰金。陳男求輕判，上訴二審，高院今（14日）駁回上訴，維持原判，可再上訴。

(中時新聞網)