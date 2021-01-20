都說情侶適不適合走下去，一起去旅行就知道。一名女網友在臉書發文，與男友交往週年，一起去澎湖3天2夜，男友一開始對行程規劃沒意見，說女網友開心就好，但行程中卻嫌東嫌西，一串花枝丸、一隻仙人掌冰都要兩個人吃，還罵她花錢大手大腳，之後女網友又去買了一串花枝丸，竟被男友說自私，讓女網友氣到旅行結束3天後決定分手。

一名女網友在臉書社團《靠北星座》發文表示，跟金牛男友交往滿一年，提議一起去旅行慶祝，最後決定一起去澎湖玩3天2夜。原PO規劃行程，男友表示沒有意見她開心就好，但出發當天男友就開始一直抱怨，要去七美的時候，拿暈船藥給男友，男友說他不會暈船拒吃，結果10分鐘後男友開始不舒服，，原PO再問要不要吃暈船藥，男友仍然拒絕，還說「已經很想吐了，你還叫我吃暈船藥？」、「你現在是再怪我嗎？？你為甚麼要排這種行程？」，接著開始狂吐，下船後不停罵原PO為甚麼要安排這種行程害他很不舒服。」

之後兩人去吃小卷麵線，原PO點2碗被男友罵，因為這樣會吃不下其他東西；一串花枝丸、一隻仙人掌冰都要兩個人吃，原PO抱怨又不是沒錢，被男友罵花錢大手大腳；之後原PO再去買了一串花枝丸，竟被男友狂罵自私。

原PO表示，整趟旅程數不清楚男友到底生了幾次氣，回到台北沉澱了大概3天，就跟男友提分手，「我他X就想自己一個人吃花枝丸，不要跟我搶好嗎！！！！真的很生氣，早知道當時要再去點一支仙人掌冰！！！！下次去澎湖我一定要吃爆！！！」。

這篇貼文引發熱烈討論，連《靠北星座》小編都跳出來說「看完這篇..突然很想吃花枝丸」，獲得3248個讚；另有網友回：「花枝丸業配…可惡」、「下次來澎湖，姐請吃一人兩串花枝丸跟兩支仙人掌冰！但要先放生這弱爆男！」、「真~的~很~小~氣~我想吃花枝丸了，分得好」、「因為一支花枝丸，看清一個男朋友 ～很超值啊啊啊啊！！！」。

不過也有網友說「我不相信他是金牛座，我認識的金牛座怎麼可能容忍一人半支花枝丸！一定是一人一支吃不夠再來一支好嗎~」、「我是金牛，我薪水的2/3都拿去吃了⋯⋯」。

(中時新聞網)