部逃群聚感染擴大，桃園一對新人在喜宴前3天臨時取消，遭業者索賠22萬。（圖／翻攝自爆料公社）

桃園一對新人原訂1月24日舉辦婚禮，但因部立桃園醫院突爆群聚感染，親友不便前來，因此在婚禮前3天、即21日向餐廳告知要延期，未料對方卻要求收取17萬食材費、5萬元訂金，且不提供明細、也不讓帶走食材，當事人把和餐廳交涉過程PO上網，引發網友論戰，有人認為3天前取消強人所難，但也有人認為不給食材就是想硬賺。

一名網友日前在《爆料公社》發文分享，原訂今年1月24日舉辦喜宴，想說2020年過後新冠肺炎的影響或許會小一點，沒想到卻爆發部桃醫院群聚感染，隨著本土案例陸續出現，衛福部與政府單位紛紛延期、取消大型集會，原本邀請來參加喜宴的賓客，為防疫考量與公司政策也陸續告知不便前來。

該名網友表示，原先想說減少桌次就好，便協調業者減少桌次到最低限度28桌，但因為疫情升溫，擔心成為防疫破口，多方考量之後，最終決定要延期舉辦婚禮，並在1月21日告知餐廳延期的需求，也向業者說明他們遇到的情形。

對此，業者表示，喜宴前三天才說要延期，但當天需要使用的食材都已進貨完成，對他們來說現在延期就等同於取消，因此要酌收19萬元的食材費用，並沒收5萬元的訂金。後經協調，餐廳表示可改收17萬的食材費與5萬元的訂金。

該名網友指出，提出賠償金額之後，業者卻不願意提供明細，也不讓他們拿走已進貨完成的食材，而此次賠償的金額也不能抵下次的消費，讓他們覺得很不合理，由於雙方始終無法達成共識，最後不歡而散。

貼文曝光後，引起網友討論，「這太趕了！所有的人力場地食材都早安排好了，前3天提出取消有強人所難」、「臨時要延期，餐廳也無法臨時接30桌的單來補，損失要餐廳自己吸收嗎？這樣平均一桌賠餐廳5000多，應該也不算過份」、「3天前才說延期太晚了」、「桃園沒有封城，餐廳憑甚麼要承擔親友不想去喝喜酒的責任？」

但也有網友表示，「賠食材費ok，但錢賠了，食材要給客人吧」、「業者太小氣，這是第三方災害」、「要我花17萬，那我婚禮進貨的食材全部給我，要拿錢也不給人食材，論誰都給不下去」、「明細都不敢開，就是想硬賺」。後來，該網友也補充，目前已向消保局投訴立案；餐廳方面則表達遺憾，後續將採取法律行動，不排除提告違約。

(中時新聞網)