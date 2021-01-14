前衛生署長楊志良稱，應開除染疫的醫師，引發各界議論。總統蔡英文在臉書上發文力挺醫護人員，強調此時此刻不需要用「開除醫師」這樣的風涼話來打擊前線士氣。「館長」陳之漢也在臉書開嗆，「如果我當年是總統，我第一個就把楊志良開除」。楊志良對此在節目反擊，他是中華民國公民，是總統的頭家，又不是官員，怎麼開除，這個很奇怪喔。

楊志良日前在政論節目批評，案838的染疫醫師未按照SOP行事是很大的問題，如果案838是因被患者傳染，而未主動申報，進到負壓隔離病房，那該醫師就犯了非常嚴重的錯誤，就應該開除；畢竟先前染疫的紐籍機師都被長榮開除，試問何者的行為較嚴重？

楊志良在政論節目《新聞大白話》中表示指出，很感謝蔡總統把他提高到這麼高的地位，跟她平起平坐，但是她不是說可以拍桌子嗎？但若自己遇到她不是拍桌子，而是掀桌子。他今天聽說館長建議蔡總統把他開除，楊志良說他是中華民國的公民、台灣的公民，是總統的頭家，又不是官員，怎麼開除，這個很奇怪喔。

楊志良表示，非常希望衛福部長陳時中或指揮中心，可以得到民眾的信任及他的信任，不是為了陳時中。而是只要陳時中還擔任疫情指揮中心指揮官，民眾因雙標而不相信指揮中心，疫情就不能控制了。所以他非常支持陳時中，但不是支持他，而是為了整個疫情的控制。可是現在指揮中心的信任度一直在減少中。

楊志良也認為，染疫醫師明知道有咳嗽、有發燒，為什麼，還去看病人。他又拖了3天，顯然他的症狀非常嚴重了。而針對楊志良稱應開除染疫醫師，北市醫師公會希望楊志良道歉；楊志良對此回說，他不會道歉，是台北市醫師公會應該要道歉。

如果我當年是總統 我第一個就把楊志良開除 (๑•̀ᄇ•́)و ✧ 由飆捍發佈於 2021年1月13日 星期三

(中時新聞網)