昨天傳出英國前球王A.莫瑞（Andy Murray）確診新冠肺炎的消息，能否參加澳洲網球公開賽打上問號，而曾摘下美網亞軍的美國女將琪絲（Madison Keys）也透露自己確診的消息，被迫退出今年澳網。

25歲的琪絲目前女單世界排名第16，最高排名曾來到世界第7，拿過5次WTA女單冠軍和2017年美網亞軍，另外2015年澳網、2018年法網也都曾闖進4強。

為了備戰2月8日開打的澳網，各國好手配合大會防疫規定，搭乘指定班機飛往墨爾本，但卻陸續傳出有球員確診的消息。

琪絲在個人社群媒體上自曝自己確診的消息：「在飛往澳洲之前，我的病毒檢測是陽性，接下來幾週我都不能上場打球，我現在必須在家隔離，希望能在下個月回歸賽場。」

除了陸續傳出A.莫瑞、琪絲確診消息，奧地利好手提姆（Dominic Thiem）的教練馬蘇（Nicolas Massu）也在上機前發現確診，無法一起搭上前往澳洲的班機。

提姆的父親將暫代教練職責，他表示，馬蘇過幾天會再做一次核酸檢測，若是檢測為陰性，或許他能馬上趕來，「但確定的是，我們在澳洲的前兩周他不會在，我會擔起責任，陪伴提姆訓練。」

(中時 )