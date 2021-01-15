許多美媒根據拜登過渡團隊的消息指出，美當選總統拜登已經挑選前助理國務卿庫爾特．坎貝爾（Kurt Campbell）為國家安全委員會亞洲事務主管官員，他的頭銜是「印度-太平洋協調員」（Indo-Pacific coordinator），負責亞洲與中國相關問題。美智庫專家認為，坎貝爾的角色有如川普政府的副國安顧問博明(Matt Pottinger)，將是未來拜登政府亞洲政策的四分衛。

《華盛頓郵報》引述白宮的消息來源稱，「這是一個高於國家安全委員會主任級別、許可權更廣泛的管理職位，負責亞洲和與中國有關問題的各個部分，他將直接向國家安全顧問傑克．蘇利文報告。

《美國之音》引述保守智庫美國企業研究所訪問研究員埃里克．塞耶斯（Eric Sayers）的話說，建立「印度太平洋協調員」職位確實表明，拜登政府希望提高印太問題的重要性以及對此進行協調的必要性。

塞耶斯說，此任命與川普政府過去2年起用博明有異曲同工之妙。「博明是國家安全副顧問，他確實在所有亞洲政策中扮演著四分衛角色。」

《外交政策》報導稱，拜登任命坎貝爾主管亞洲政策將強化新政府的對華政策，是「在亞洲問題上的第一個大膽舉動」。因為到目前為止，拜登的國安會提名官員主要是針對中東和跨太平洋地區的。

《美國之音》說，坎貝爾是民主黨最資深的亞洲事務外交官之一，曾在希拉蕊．克林頓（Hillary Clinton）任國務卿時擔任負責東亞和太平洋事務的助理國務卿，參與幫助歐巴馬政府制定了「重返亞洲」（Asian Pivot）戰略。

塞耶斯認為，對中國強硬的共和黨人士應該也會歡迎這一任命。「這不僅因為坎貝爾可能有正確的亞太策略，而且也因為拜登政府希望提高這一問題的層級。」

坎貝爾和蘇利文曾於2019年底在《外交事務》期刊撰文表示，川普政府在《2017年國防戰略》中把中國定為「戰略競爭者」是正確的，但是他們說，「這種競爭必須保持警惕與謙遜，圍繞與中國共存的目標而不是期望改變它來進行。」

坎貝爾和布魯金斯學會中國戰略計畫組織主任拉什．多西（Rush Doshi）撰文強調，美國可以通過恢復與中國的實力平衡、支持美國的同盟，並利用這些同盟來反擊北京的挑釁行為。

多西指出，美國要通過重疊的聯盟網路，與志趣相投的夥伴一起“向北京傳遞一個資訊，即中國目前的走向很危險，這項任務將是美國近代治國史上最具挑戰性的。

(中時新聞網)