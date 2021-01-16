瀑布雪景曝光 高手垂降登仙溪谷 覆滿霜雪一睹壯闊冰封世界 11:332021/01/16 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 溪降高手垂降覆蓋霜雪的登仙溪溪谷，難得一見壯闊景致令人開眼界。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 50歲陳姓男子單攻白姑大山失聯至今，台中市消防局、中華民國搜救協會派員搜救，由於日前寒流來襲致高山下雪，6名溪降高手在覆蓋霜雪的登仙溪溪谷垂降照片也隨之曝光，還被製成早安圖，畫面十分壯闊，讓人一睹難得一見的冰封世界。 台中市消防局日前派出6人由小隊長黃暉銘帶隊，另外，家屬自僱8人，以及中華民國搜救協會4人分頭上山搜救，不過至今仍無所獲。台中市消防局6名人員及家屬自僱8人已於昨日下山，目前將暫告一段落，後續再與家屬溝通。 失聯20天 搜救白姑大山男 雪中赫見熊腳印 龍劭華自傲入浴高捷虧「垂垂的」 (中時 ) #台中市消防局 #家屬 #垂降 #壯闊 #中華民國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女子攀二仁溪橋梁 警方力勸阻止悲劇發生 15:072021/01/14 社會 女子到超商購物突暈倒 中市暖警寒風中送返家 22:492021/01/13 社會 三星2021年全新Galaxy S21系列旗艦陣容正式發表 00:032021/01/15 財經 寒流來襲8旬失智母走失 警急尋婦路旁受凍發抖 18:522021/01/13 社會 台北電器空調3C影音大展 今登場 04:102021/01/15 投資理財 高麗菜、地瓜葉輸了 降三高長壽菜竟是它 11:192021/01/14 生活 去年12月零售銷售降 財報季開跑 美股開盤下跌近200點 22:492021/01/15 財經 施羅德：2021投資主題H.O.P.E 04:102021/01/14 產業特刊 我身邊的大陸人》難忘九Ο後帥小伙 08:292021/01/13 徵文 主力車型降2.6萬！正2021年式MAZDA 3上市 11:412021/01/13 汽車情報-汽車新聞 中龍鋼鐵攜手龍井區農會 推廣益菌肥 14:122021/01/15 生活 生活熱門新聞 今暴增7例境外移入 台灣40歲女二採陰後竟轉陽 - 生活 午後變天！北台灣下探7度 太平山降雪時間曝 - 生活 淡水老翁居檢猝死 新冠肺炎採檢結果出爐 - 生活 太冷了！北台灣醫院爆滿 加護病房一床難求 - 生活 撐不過5天？五寶爸日夜兼差 請假原因曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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