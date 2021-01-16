50歲陳姓男子單攻白姑大山失聯至今，台中市消防局、中華民國搜救協會派員搜救，由於日前寒流來襲致高山下雪，6名溪降高手在覆蓋霜雪的登仙溪溪谷垂降照片也隨之曝光，還被製成早安圖，畫面十分壯闊，讓人一睹難得一見的冰封世界。

台中市消防局日前派出6人由小隊長黃暉銘帶隊，另外，家屬自僱8人，以及中華民國搜救協會4人分頭上山搜救，不過至今仍無所獲。台中市消防局6名人員及家屬自僱8人已於昨日下山，目前將暫告一段落，後續再與家屬溝通。

(中時 )