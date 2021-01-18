Anker Innovations安克創新集團旗下優質音訊品牌Soundcore，在受歡迎的Liberty真無線藍牙耳機系列中推出新一代的Liberty Air 2 Pro，該產品具有先進的主動降噪（ANC）、通透度和PureNot甄音技術。

Soundcore工程師開發了PureNote甄音技術，採用高硬度10層鍍膜工藝組成耳機中的11mm驅動單體，能在所有頻率下提供清晰準確的好聲音。 Soundcore不管在開啟或關閉ANC的情況下，都能完整重現純真音質。

Soundcore耳機總經理Rock Gao表示，「Soundcore在2019年推出了Liberty 2 Pro，這是品牌Pro藍牙耳機系列中的第一款產品，當時重點是為了給真無線藍牙耳機產品帶來優質的聲音。今天，我們推出了全新Liberty Air 2 Pro藍牙耳機，在任何環境下都不會減損聲音，並且提供全新的降噪體驗。從EQ設定到可自選的ANC和通透模式，用戶可隨心調整專屬於自己的好聲音。」

Liberty Air 2 Pro還具有兩種不同的通透模式：「完全通透」有助於增強所有環境聲音，對於需要在城市街道上聽到周圍環境聲音的跑步者和騎自行車者來說，這是非常友善的選擇；第二種「人聲增強通透模式」，用於增強附近的人聲，同時降低背景噪音，對於可能正在等待航班或公車，但仍需要收聽來自廣播通知的用戶而言，此模式是理想的選擇。

此外，最新版的Soundcore APP提供 Liberty Air 2 Pro用戶 HearID 2.0（聽紋辨識）的功能，在使用耳機進行簡單的聽力測試後，Liberty Air 2 Pro可以為個人調整聲音，確保獲得最佳的聆聽體驗。HearID 2.0版的新功能，用戶可以更改這些個人化的音頻設定，也可以直接從預設的EQ中做選擇。

(工商 )