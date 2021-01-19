realme在新年之初發表年度總結成績單，斬獲全球共181個獎項，獎項橫跨產品、設計、企業及品牌等類目，並以最快突破5,000萬台智慧手機銷量成績獲國際調研機構Counterpoint評為「全球成長最快的智慧手機品牌」。為慶賀2020年寫下的總成績單，realme宣布自1/19連續三天推出驚喜活動，real迷可把握機會。

realme以「手機+AIoT」雙引擎策略在2020年持續推進，市場調研機構Counterpoint報告顯示，realme於2020年在穿戴市場中成為全球真無線耳機（TWS）市場前10大品牌，Counterpoint資深分析師更預言，realme將成為2021年智慧穿戴領域的黑馬品牌；面對全新5G時代，realme快速將5G體驗普及至各價位帶，積極佈局，朝2021年全線5G的目標邁進，未來也將結合市場最新技術，推出智慧手機產品。

為感謝real迷一路支持，realme網路商店偕合作電商平台（PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物）推出限定優惠，1月19日至1月21日購買realme智慧連網顯示器32吋現折1,000元，優惠價4,990元、43吋享77折優惠，好運價7,777元；1月20日至1月26日購買熱銷機款realme X3現折3,000元，限量價7,990元；此外realme Buds Air Pro1月21日正式開賣全新黑色款，當日搶購現折500元，白色款同享優惠，心動價1,999元，realme網路商店於開賣前一日（1月20日）上午10點加碼限量發放200元折價券，當日購機選擇AFTEE結帳平台還能再折200元，最高現省900元，新台幣1,599元超值帶回家。

(科技)