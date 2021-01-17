奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享1/18～1/24星座運勢，獅子座事業運最旺，天蠍座愛情運最旺，射手座金錢運最旺；另外處女座事業運需要留意，巨蟹座愛情運需要留意，魔羯座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★

牡羊朋友過去努力的付出與耕耘終於開始獲得回報，若是過往埋首努力的朋友，下周的收穫將讓你內心感到十分安心。

▍金牛座

整體運勢★★★

金牛的朋友下周自信提升許多，面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當，讓自己感到安心不少。

▍雙子座

整體運勢★★

雙子朋友變得優柔寡斷，自信與動力也些微的消退，這樣的狀況導致下周將會面臨一些挑戰與阻礙，奧斯老師建議避免讓無謂的負面想法影響自己！

▍巨蟹座

整體運勢★★★

巨蟹朋友面對事情多了點不確定感，奧斯建議在做事情或決定時，要再謹慎考慮，避免莽撞行事，以免導致後續狀況失控或影響深遠喔！

▍獅子座

整體運勢★★★★

獅子朋友在下周將更加滿意目前生活，過往的努力也在下周逐漸獲得回報，勞累及忙碌的狀況也將獲得改善！

▍處女座

整體運勢★★★

處女朋友下周很多事情必須要親自處理，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣！

▍天秤座

整體運勢★★★★

天秤朋友對於現況感到不滿足，所以鞭策自己不斷找機會突破，會是行動力相當良好的一周，奧斯提醒要好好把握！

▍天蠍座

整體運勢★★★★

天蠍朋友顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精，下周面對事情將有更多自我的看法！

▍射手座

整體運勢★★★★

射手朋友朝著自己設立的目標又更接近了一些，自身創造力與信心在下周提高許多，遇到問題或是處理事情時，都能夠妥善處理及解決。

▍魔羯座

整體運勢★★

魔羯座朋友下周將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷，讓你顯得無力、失落，奧斯建議下周適時的休息，轉換一下心情喔！

▍水瓶座

整體運勢★★★

水瓶朋友下周物質欲望較大，過度追求物質層面，奧斯建議要拿出自制力，適時調整自己狀態比較好喔！

▍雙魚座

整體運勢★★★★

雙魚座的朋友下周的生活將充滿喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅，讓你下周心情愉悅不少，對於周遭環境也適應不少。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)