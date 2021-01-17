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DJ scored 7 straight points for the Spurs pic.twitter.com/YuTa6OP8oz — San Antonio Spurs (@spurs) January 17, 2021

同樣都在馬刺主場AT&T中心出賽，這次馬刺不給火箭任何機會！靠著迪羅薩攻下24分，穆雷也拿18分、10籃板，馬刺17日輕鬆以103比91射落損兵折將的火箭，也報了前役爆冷落敗恥辱，火箭吞下第7敗，排名跌到西區倒數第2。

馬刺贏球關鍵出在末節成功擋住對方攻勢，一口氣擴大領先差距到兩位數以上，馬刺總教練帕波維奇說：「我們在第4節做得很棒，在防守端拿出應有的積極度，儘管比起我們在客場第4節的表現，我們在主場末節的表現還需繼續加強。」

其實也無法太過責怪火箭，畢竟他們才剛把「大鬍子」哈登交易到籃網，沃爾、艾瑞克戈登兩大主力也因傷缺陣，剛從溜馬換來的歐拉迪波，今天雖然現身比賽場邊，卻還沒打算上場，美媒更謠傳他不想幫火箭打球，只想前往熱火效力。

火箭今天表現最搶眼的，還是先發中鋒伍德，他拿24分、18籃板、3助攻與3火鍋，菜鳥後衛梅森瓊斯也拿生涯新高24分，麥克勒摩21分，可惜除了這3人，其他火箭球員表現都不理想，看來火箭還須等待陣容到齊，才可打出應有模樣。

(中時 )