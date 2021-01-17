陽光帥氣的王品澔年僅21歲，星途看好。（盧禕祺攝）

身高190的王品澔年僅21歲，星途看好。（盧禕祺攝）

伊林娛樂新星王品澔在三立《天之驕女》飾演呆萌暖男「李慕白」，日前還獲得該劇網路票選人氣第三名，僅小輸台劇男神黃少祺、謝承均！身為上一屆伊林璀璨之星男模組冠軍，王品澔年僅21歲且入行短短一年多就闖盪出名號，星運令人羨慕。他也坦言自己很幸運，透露一開始進入這行業就是因為想演戲才參加比賽，當時沒選擇演藝組而是男模組，是考量身高有190公分，可能比較有優勢，「我才藝比不過人家，就算會唱歌，但別人還會跳舞、自彈自唱」，聰明的策略性報名，果真為自己打開成功的第一步。

王品澔以新人之姿第一部戲就接演八點檔，網路人氣已暴漲數倍，他說原本自己的IG追蹤人數只有2000出頭，現在已經3萬多，臉書粉絲專頁則是從零到現在已有1萬5000多人。他透露，除了導演和劇中飾演爸爸的林佑星等前輩常會提點、指導他，住在南投的家人也是他最好的心靈導師，在他面對龐大的拍戲壓力、每天做惡夢、失眠時，家人是他最大的精神支柱與負面情緒紓壓出口，阿公更是他的台語老師，「遇到比較難的台語或諺語，我就會打LINE視訊問阿公」。

他很慶幸自己剛進入這行業就有機會演戲、做自己想做的事，因為他從小就喜歡看韓劇，總覺得裡面的男主角很帥，常會幻想自己有一天能像他們一樣帥氣出現在螢幕上，最喜歡的韓星是南柱赫、李敏鎬，每次看他們的戲總是會入戲很深，追劇那段期間就會默默學起他們的劇中的行為舉止。

他說，拍八點檔的這幾個月收穫很大，進步最多的就是抗壓性增強了，現在不再那麼焦慮、常會做惡夢，拍起戲來更得心應手一點，「不過跟前輩們說哭就哭、情緒轉換抽離快速的功力比起來，我還差很遠，還在努力！」除了演台劇，他期許自己未來可以多方面嘗試。他去年中秋晚會在埔心牧場登台獻唱〈怎麼了〉、〈帥到分手〉兩首歌，好歌喉一鳴驚人，他笑說，以前不太敢公開唱歌的他，那次演唱經驗讓他發現原來自己是喜歡唱歌、也熱愛上台表演，希望未來也可以潮音樂圈發展。

(中時 )