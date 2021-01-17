桃園議員王浩宇被中壢選民罷免過關，令藍營士氣大振！接下來大家都在看，高雄市議員黃捷的罷免案是否會成功？精神科醫師沈政男認為，罷免黃捷九成九會成功，而罷免挺萊豬立委的機率又如何？他很篤定地說，百分百會成功。

沈政男今晚在臉書上發文分析，中壢市此次罷免王浩宇的票數約89,000票，相當於2020總統與立委選舉國民黨得票數的0.869，而該次投票率為0.75，且罷免門檻為0.25，於是令x為罷免門檻，那麼x*0.869*0.75=0.25，因此x=0.383。假設接下來的罷免投票率，跟此次相當，那麼可算出黃捷的可能結果。黃捷所屬的鳳山區，2020國民黨得票率為0.3827，離罷免門檻只有一點點。

至於挺萊豬立委，沈政男指出，最容易罷免是陳柏惟，因為國民黨於該選區（台中第二選區），在2020的得票率超過0.48。罷免吳思瑤也會過關，因為國民黨於該選區（台北市第一選區），在2020的得票率是0.4。當然，罷免蘇巧慧也會成功，因為國民黨在該選區（新北第五選區）的得票率是0.418。

沈政男強調，此乃用這次王浩宇的罷免投票結果去推估，如果情況改變，當然結果也可能不同。但，罷免熱度，隨著反萊豬運動的推展，接下來會上升還是下降？大家應該有答案。

沈政男指出，王浩宇被罷免以後，有人說什麼「複數選區選出的議員（票數一萬多），竟用單數選區方式罷免（票數8萬多），沒有顧慮到原本制度是保障少數選民」，試問，不然你認為應該用什麼算法來罷免？難道先前有投票選他的人才能投罷免票嗎？王浩宇是少數選民選出來沒錯，問題是制度上要你當少數人的議員嗎？還是要你當全中壢區的議員？當然罷免必須採取單數選區方式。

罷免為何變得容易？沈政男點出，這事情的根本錯誤其實在於，罷免本身就是一個錯誤的制度，因為既然任期訂了四年，就是一種自動解約，現在你又訂了罷免，等於雙重解約機制。如果你要有一年解約的機制，那就把任期訂為一年就好了。

沈政男最後說，看一年能看出什麼？一年生，兩年熟，三年看真正表現，四年再來做最後判定，這是很簡單的人之常情，怎麼會做了一、兩年，就要來罷免？現在，罷免歪風已經被煽起，就看接下來有多少好戲可看了。

(中時新聞網)