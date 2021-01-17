揮別2020年，不少單身男女對於2021年寄予厚望，然而緣分二字從來都是妙不可言，搜狐網命理專欄就指出5星座在新的一年辭舊迎新、改頭換面，即將迎來朵朵桃花！

白羊座：

白羊座2021年的戀愛運勢整體不錯，不過值得注意的是，深陷戀愛當中的白羊可能會被愛情沖昏頭，陷入頹靡、不思進取的窘境，浪費大好時光。

5月份時，因為金星入駐白羊座，可能會導致桃花運不佳，單身者要在上半年脫單不是件容易的事，至於有伴侶的人則面臨誘惑的考驗，要小心爛桃花。

下半年單身的白羊座，因為社交圈不斷擴大，有可能邂逅一場浪漫的愛情。

金牛座：

金牛座2021年的愛情起伏劇烈，對於熱戀中的金牛而言，可望迎來新的階段，像是同居或是結婚；至於單身者，追愛過程並不順利，可能因為一些變因導致功虧一簣。

不過到了7月份時，金星回歸金牛座，愛情運會稍微提升，想脫單的人務必把握這波機會，下半年的愛情運趨向穩定。

雙子座：

雙子座在2021年的戀愛運勢並不好，今年桃花可說是跌落谷底，而且還是以爛桃花為主。4月份時，水星在雙子座逆行，愛情將迎來挑戰，不僅容易疑神疑鬼，也常和另一半爭吵，嚴重的話感情會出現巨變，建議彼此之間要多點信任，不要猜疑過頭。

巨蟹座：

巨蟹座2021年的戀愛運十分撲朔迷離，有對象的巨蟹想步入婚姻並非易事，不過5月至7月之間，愛情運會稍有上升，如果想要結婚和戀愛的話，一定要把握這波機會，否則要等明年了。

8月對巨蟹來說，因為水逆的關係，感情將迎來危機，甚至破裂，可能是礙於雙方家庭，或是現實的經濟問題，如果真心相愛，請一定要堅持下去。

獅子座：

獅子座2021年的愛情運勢大好，無論是正處於戀愛階段，或是追求愛情的路上，今年都是最適合戀愛和脫單的大好時機，建議獅子座多參與社交活動，或是接受別人引薦的相親，也許愛情的緣分就在自己身邊。要是感情穩定，下半年甚至會迎來結婚喜訊，邁入人生另一段旅程。

(中時新聞網)