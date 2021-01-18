Huge team win on the road. Five in double figures.



⁰Ju: 20 PTS | 12 REB

RJ: 19 PTS | 11 REBS

Quick: 17 PTS | 8 AST

Obi: 12 PTS in 17 MINS

Defense: 11 STL & 7 BLK pic.twitter.com/oGviZ1DSfn — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 17, 2021

「綠衫軍」塞爾提克主控肯巴沃克18日宣告傷癒復出，卻在第3節因為撞傷肋骨提前退場，更悲情的是，原本就少了明星前鋒塔圖(新冠檢測陽性)助陣的他們，竟以75比105慘遭作客的尼克狠狠修理，還讓尼克中止最近的5連敗。

肯巴沃克因為左膝傷勢，本季前11場比賽都告缺席，好不容易可以上場，卻只先發打了20分鐘，投13中3，含三分球投8中1，拿9分、4助攻與3籃板，就再次因為肋骨撞傷退場，他更發生5失誤，證明他的狀態確實還沒調回來。

面對如此慘敗，全場命中率更連3成都不到(2成98)，塞爾提克總教練史蒂文斯賽後不禁痛罵自家球員表現，「我不敢相信這支球隊到底怎麼了，我們就像一台壞掉的老機器，你只能盡力嘗試能做的，我們感覺就像陷入泥沼一樣的糟糕。」

塞爾提克只有傑倫布朗一人發揮正常，他拿全場最高25分，外加6籃板、3助攻，史馬特10分；尼克以蘭道爾20分、12籃板的雙十表現最佳，巴雷特也拿19分、11籃板，奎克利替補拿下17分，托平12分，布洛克11分、7籃板。

(中時 )