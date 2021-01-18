台灣基進立委陳柏惟。(取自陳柏惟臉書)

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免成功，有網友翻出台灣基進黨立委陳柏惟2019年的祭品文，提到如果他、王浩宇、黃捷三人都被罷免成功，就請全台灣人吃雞排，如今該貼文引發不少網友「朝聖」。陳柏惟昨(17日)回應此事時說，「事實上不會拿高中聯考答案去回答大學期末考的考券嘛，2019大家知道時空背景不一樣」。對此，宅神朱學恒則狠嗆，「打賭都不敢是要怎麼打仗啦(恥笑)」。

陳柏惟在2019年的貼文提到，「我跟你們講啦，韓粉真的沒有很多啦，他們連我們三個小議員都罷免不掉喇，2020三個都罷免成功我請全台灣人吃雞排，我還保證我們不會跑去香蕉煎餅花一千塊加cheese，這就是水準！」

而王浩宇遭罷免成功後，有不少網友湧入臉書向陳柏惟討雞排，陳柏惟17日回應，「大家都會有怨氣啦，當然要有一個出口，藍營獲得久違的勝利，讓他們歡喜一下，也不是壞事，不會特別針對這件事情跟他們答嘴鼓(台語)，事實上不會拿高中聯考答案去回答大學期末考的考券嘛，2019大家知道時空背景不一樣，當時是由一群人在拱說要罷免我，他們忽略了，我當時根本連公職的身分都沒有。如果搞清楚之後，就不會對答案爭吵。」

看見陳柏惟最新回應後，宅神忍不住在臉書寫下，台派連嗆賭都這麼沒種不敢面對，我們也只能繼續笑他了，「打賭都不敢是要怎麼打仗啦(恥笑)」。

陳柏惟2019年臉書貼文。(取自陳柏惟臉書)

(中時新聞網)