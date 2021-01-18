火化場推棺卡門框 棺木落地遺體外露 闖禍禮儀師下跪道歉（中視新聞）

台南市南區殯儀館發生罕見棺木墜地遺體外露意外，「肇事」禮儀師嚇到當場下跪向亡者、家屬道歉。事件曝光，擔任接體員、經常分享喪禮故事的「BigBrother大師兄」在臉書分享另一個故事，同樣是喪禮發生意外，但是亡者3個女兒轉念一想的對話，讓全家人「愁眉變笑顏」，充滿溫馨與智慧。

據了解，16日上午台南市南區殯儀館火化場，3名禮儀師將裝有往生者遺體的棺木，放上推車準備推進火化場時，因入口處有斜坡，禮儀師推歪了，導致棺木卡到門框；此時，1名禮儀師強行拖拉推車，導致整個棺木傾斜落地，棺蓋也掀開致遺體外露，家屬見狀驚叫，禮儀師更嚇得下跪，頻頻向亡者及家屬道歉。

擔任接體員、出版多本書籍分享喪禮故事的「BigBrother大師兄」，在臉書分享另個故事。他提到，某天有人來燒庫錢，燒完之後清潔人員拿竿子整理火爐內灰渣，沒想到一陣大風將火星吹出，把下一組家屬要燒的蓮花塔、金磚銀磚塔、房屋以及庫錢燒掉一大半。

業者把家屬請來跟清潔人員喬，原本家屬面色很難看，因為房子是訂做的，且覺得這樣很觸霉頭。

但談到一半，突然往生者的女兒說：「唉，算了啦！我們都知道媽多缺錢，一定是她等不及先把錢跟房子拿走，沒差啦！」。

另一個女兒：「對呀！也可能是我們東西準備太好！上一個看了眼紅把它拿走了！」。

還有一個女兒：「對呀！老媽平常借左鄰右舍一堆錢到往生也都沒要回來，說不定是別的往生者跟她借她借人家了！」。

說著說著，全家都笑了起來。這樣的場景，讓BigBrother大師兄相當佩服這一家人。「事情都發生了，轉個念想說不定快樂很多，一直覺得觸霉頭其實也改變不了什麼，雖然掉出來比這個嚴重多了，但是最重要的還是要找其他圓滿的方法吧！」。

(中時新聞網)