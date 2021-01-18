南韓知名女星宋智孝有「童顏女神」的美稱，除了參與電影和戲劇的拍攝，她還是綜藝節目《Running Man》的固定班底，活潑又大剌剌的個性超圈粉。不過，最新一集中，宋智孝在門後換衣服的時候，居然被劉在錫硬生生闖入，當場嚇得花容失色。

《Running Man》昨天（17日）播出最新一集，大夥們為了能得到重新編寫「Running Man簡歷」的特權，每個人的卯足全力玩遊戲，在一場激烈的競賽後，被生奶油砸中的劉在錫、池錫辰和李光洙穿著純白色的T-shirt，等待造型師幫忙送新衣服再換上。

為了讓池錫辰穿著白T獨自一人接著主持，李光洙隨意拿了一件不合身的衣服套上，劉在錫則是拿到新衣服的當下，興沖沖地跑向其中一扇門的前面，沒有先敲門就直接打開，想不到直接撞見正在換衣服的宋智孝，劉在錫嚇得大叫並趕緊逃離現場，由於實在太爆笑，現場立刻噴出許多笑聲，其他成員們也用腳踢了劉在錫的屁股，教訓一下這位調皮鬼，好在宋智孝只有換上外衣，而且已經是換好的狀態，沒有被劉在錫看光，不過她的眉毛還是都皺在一起，責怪劉在錫太不小心啦！

劉在錫不小心開了宋智孝的門。（圖／[email protected]런닝맨 - 스브스 공식 채널）

宋智孝瞪了劉在錫一眼。（圖／[email protected]런닝맨 - 스브스 공식 채널）

影片曝光後，許多觀眾都被這一幕逗樂了，忍不住留言：「我重播了好幾千遍」、「為什麼開門的人會尖叫哈哈哈」、「應該尖叫的人是智孝，太好笑了」、「金鍾國的踢腳XD」等。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)