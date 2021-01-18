桃園部立醫院近期爆發院內擴大感染，陸續傳出本土確診案例。中央疫情指揮官陳時中今天在記者會終於承認，該院就是部立桃園醫院。而前衛生署長楊志良則因「開除染疫醫師說」被民進黨全黨抨擊。輿情統計網站「聲量看政治」分析，陳時中近6日聲量只輸給楊志良。

楊志良日前批染疫醫師說法，遭總統蔡英文批評，認為他不需要用「開除醫師」這樣的風涼話，來打擊前線士氣。「聲量看政治」臉書粉專18日貼出近6日(140小時)以來，楊志良和陳時中的網路即時總聲量比為50.53%：49.47%，粉專加以分析後發現，兩人的總聲量雖只相差1.06%。但由於楊志良的言論屬於單方面對醫護的人員的負面評論，因此對楊志良來說，聲量基本上屬於負面。

前衛生署長楊志良。（圖/本報資料照）

至於在陳時中方面，則是隨著疫情發展，而對其聲量有所影響，同時，其聲量亦包含對楊志良的評論與回應，兩人基本上在近五天為對立兩面。「聲量看政治」強調，從1月13日至18日這幾天，楊志良的總聲量雖高於陳時中部長1%，但是負面評價較大，是較為不同之處

聲量看政治。(圖/翻攝自 臉書)

網友看完也回應，「這聲量怎麼判斷的？」、「嘴最臭的就是某些愛捏造假消息的側翼」、「有人機關算盡依舊是票房毒藥」、「跌落神壇的時鐘」、「連負面評價都賺不到..」。

【140小時即時聲量對比 楊志良總聲量高於陳時中1%，但社會對楊負面評價滿滿】 根據即時新聞社群聲量，近140小時楊志良與陳時中兩人的聲量比較為50.53%比49.47%，兩人的總聲量只相差1.06%。然而，雖然楊志良的聲量比陳時中只高1... 由聲量看政治發佈於 2021年1月18日 星期一

(中時新聞網)