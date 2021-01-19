高雄市議員黃捷罷免案2月6日舉行投票，隨著桃園市議員王浩宇罷免案通過，黃捷的去留也引發高度關注。罷捷總部發言人徐尚賢再次強調罷免的4大理由，批黃捷罔顧人民食安、作秀、說謊且無心市政，認為此事已超越藍綠，也非政黨之間的鬥爭，而黃捷得罪的是全鳳山人民。

徐尚賢今（19）日在廣播節目「千秋萬事」中表示，2月6日是鳳山人展現驕傲、光榮時刻的時間，目前罷捷整體進度都是在軌道上，最近一次大遊行是定1月23日，訴求相當簡單，邀請大家到鳳山反萊豬、罷黃捷。

目前萊豬等食安議題全國關注，徐尚賢質疑，食安是人民基本要求，但黃捷表現了什麼？先前高雄市議會表決瘦肉精0檢出時，竟「腳底抹油」落跑，人民選出民代，請他們幫忙把關健康錯了嗎？這樣的落跑議員把他罷免掉有什麼問題？因此，光是這個罷免理由就很充分且天經地義，也跳脫藍綠，因為大家都應該關心食安。

罷捷總部發言人徐尚賢重申罷免黃捷4大理由。（圖／摘自中廣新聞網「千秋萬事」YouTube）

第二個罷免理由，徐尚賢批黃捷是作秀議員，如果問政方式都是在扭曲事實、顛倒是非，是人民之福嗎？如果黃捷認為自己的問政方式是這樣，應該前後標準一致，不能因人設事、譁眾取寵、咄咄逼人。

另兩個理由是要罷免「白賊」議員、無心議員，徐尚賢提到，黃捷在時代力量期間，有替人代刷黨費的狀況，當時也被認定是人頭黨員，甚至移送，妹妹也涉入其中，若一個議員的人格、品德有問題，千錯萬錯都是別人的錯，那這樣的議員也沒有存在的必要了。再者，黃捷當議員已2年，到底為人民付出什麼？如果在「鳳山清捷隊」出現後假裝認真、罷免案產生後才臨時抱佛腳，更顯得過去是在譁眾取寵，現在則作賊心虛。

此外，對於民進黨看似要支持黃捷，是否增加罷捷難度。徐尚賢反問，吸收黃捷對綠營是利還是弊？想必這件事在綠營本身就是個論戰，至於時代力量曾經擁有黃捷，內心的感受應該是如人飲水，冷暖自知，但黃捷現在是得罪所有鳳山人，如果政黨力量要介入，罷捷展現的是全鳳山人民的力量，不是黨跟黨之間，這部分可能關於公民的意志，與政黨間的鬥爭有一點區隔。

(中時新聞網)