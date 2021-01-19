葉婦的女兒接獲消息到場後，連連向警方致謝。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

近日寒流來襲，民眾多半躲在家不出門，台中市63歲葉姓婦人卻於8日晚間獨自帶著行李外出，前往北區瑞祥街一處民宅前欲進入，讓素昧平生的屋主嚇得報警處理；警方到場後以M-Police人臉辨識功能確認其身分後，先將她帶回所內安置，並貼心提供薑湯，葉婦的女兒接獲消息到場後，又驚又喜，連連向警方致謝。

110年1月8日20時20分許，台中市政府警察局第二分局育才派出所警員接獲民眾報案，指稱有名陌生婦人欲闖進民宅，自稱住在該處，尋求警方協助。

警方到場後，發現婦人疑似有失智症狀，再三堅持住在該處，但面對員警詢問其個人資料時，卻一問三不知，所幸員警以M-Police人臉辨識功能確認其身分為63歲葉姓婦人，將其帶回所內安置，並貼心準備薑湯祛寒。

接獲警方通知的葉婦女兒趕至派出所後，連連向警方道謝，表示母親已不見近10個小時，由於未滿24小時而未向警方報案，且過去因失智問題已走失3次；警員許珈珈趕緊向其解釋，受理失蹤人口並未有時間限制，只要長輩走失，家屬第一時間便可撥打110或至鄰近派出(分駐)所報案，才能在黃金時間協尋。

分局長蔡元戎表示，家中有長者或患有失智症之家屬常有走失之虞，可至社會局(處)申請愛心手鍊；民眾如碰上迷失長者，可透過手鍊上24小時服務專線(0800-056-789)，告知服務人員手鍊上編號，即可聯繫家屬，或報警求助，讓患者能在最短時間內回到溫暖的家。

(中時 )