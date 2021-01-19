美國籍男子DWYER JANES19日至台中市政府警察局交通警察大隊交通事故服務中心，申請相關交通事故資料(現場圖、相片及交通事故初步分析表)；但因他對本國交通事故法令、相關肇事原因及保險等不甚熟悉，沒想到遇到英語超溜的方姓及李姓等2名交通替代役，幫他順利申請到相關交通事故資料。

另，方員及李員還將我國交通事故的相關肇事原因及保險等程序一一用英語講解清楚，讓美籍朋友喜出望外驚呼：「excellent!」，一直稱讚方員及李員，直說台中真是宜居又親切的城市。

據了解，這名美籍朋友係來台工作，日前發生一起交通事故，但他對本國交通事故的權利義務、肇事原因及相關保險等不甚了解，方員及李員一一用英語講解清楚，讓美國籍朋友喜出望外。另目前正值秋冬防疫專案期間，依規定搭乘交通工具或前往公務機關等8大類場所一律需戴口罩及配合量測額溫，亦向美國籍朋友作防疫的宣導。

台中市政府警察局交通大隊大隊長林沐弘說 ，不論國內外民眾，對交通法令不了解或臨櫃有需服務之地方，本大隊同仁均竭盡所能誠摯服務。

(中時 )