今19日副總統賴清德（中）、嘉義市長黃敏惠（右）與台南市長黃偉哲（左）難得3人同框，共同主持「百工協力，讓嘉更好」經驗交流會。（呂妍庭攝）

繼屏東縣、高雄縣和嘉義縣後，台南市做工行善團服務觸角來到嘉義市，即將在嘉市為3戶人家整修房子，今19日副總統賴清德、嘉義市長黃敏惠與台南市長黃偉哲難得同框，共同主持「百工協力，讓嘉更好」經驗交流會，賴清德呼籲大家團結合作，「一起做愛心不分黨派」。

賴清德說，社會上需要被照顧的人很多，政府有法定職掌可以幫助低收入戶及中低收入戶，但是有些邊緣戶或辛苦的民眾，一旦遭逢變故，出現困難，都需要我們伸出援手，協助他們修繕房子，像台南做工行善團來自各行業的志工朋友都是自動自發，原先是幫助台南勞工修繕房子，現在只要民眾有需要就會幫，除台南已有上百戶接受幫忙，行善團的愛心及力量也擴及到高雄、屏東、嘉義縣等。

副總統賴清德、嘉義市長黃敏惠共同主持「百工協力，讓嘉更好」經驗交流會。（呂妍庭攝）

今19日副總統賴清德、嘉義市長黃敏惠與台南市長黃偉哲難得同框，共同主持「百工協力，讓嘉更好」經驗交流會，賴清德呼籲大家團結合作。（呂妍庭攝）

賴清德說，如果每一個城市都能夠建立一支行善的隊伍，行善的立即性跟效率都會更好，今很感謝台南市各職業工業這群志工朋友出錢出力，碰到困難就解決，善行也引起社會支持，像最近紐約台僑就募款捐100萬，因此，如果嘉義市行善團隊建立起來，相信各界力量也會投入。

黃敏惠說，在嘉義市有嘉邑行善團造橋鋪路，在台南有做工行善團修繕房屋，今天的經驗分享讓大家都變成有福氣的人，表示賴清德擔任台南市長任內推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢家庭住宅改善計畫，至今8個年頭，現又將經驗分享，更要感謝台南市做工行善團已在嘉市選了3戶弱勢家庭房屋進行修繕，透過在地的力量、總工會、各個職業工會、行善團等團體的協助，凝聚嘉市的能量，把愛傳下去。

副總統賴清德呼籲大家團結合作，「一起做愛心不分黨派」。（呂妍庭攝）

今19日副總統賴清德（中）、嘉義市長黃敏惠（右）與台南市長黃偉哲（左）難得3人同框，共同主持「百工協力，讓嘉更好」經驗交流會。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠說，在嘉義市有嘉邑行善團造橋鋪路，在台南有做工行善團修繕房屋，今天的經驗分享讓大家都變成有福氣的人。（呂妍庭攝）

黃偉哲則說會延續賴清德協助弱勢家庭修繕房屋的政策，一棒接一棒的繼續努力。嘉邑行善團理事長徐文志也表達對弱勢家庭房屋修繕支持之意，強調會透過造橋鋪路的經驗，結合土木技師、建築師、及工會團體的協助，共同為弱勢家庭修繕貢獻一分心力。

(中時 )