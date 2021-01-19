獅潭鄉民眾服務社與新店村村辦公室，於今年1月起，選在新店社區活動中心，試辦關懷據點，盼經費到位後永續服務。（巫靜婷攝）

獅潭鄉民眾服務社與新店村辦公處，於今年1月起每周一上午9時至下午4時，提供據點活動及共餐服務。（新店村辦公處提供／巫靜婷苗栗傳真）

獅潭鄉民眾服務社與新店村辦公處，於今年1月起每周一上午9時至下午4時，提供據點活動及共餐服務。（新店村辦公處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣獅潭鄉新店村人口數全鄉最多，其中老年人口占全村1／3，卻沒有完善的照護服務，繼永興、豐林、百壽、竹木村相繼成立關懷據點，新店村去年也向縣府及衛福部提案爭取經費，雖目前經費尚未到位，但社區志工及民眾服務社熱情支援，今年1月起搶先試辦關懷服務，盼落實在地安老。

獅潭鄉因屬水源保護區，開發程度低，工作機會也少，年輕人多半外出打拚，鄉內只剩老幼相依，新店村長謝燃廷指出，新店村設有行政中心，因此人口最多，約有960人，65歲以上人口就有260人，約占全村人口3分之1。政府欲落實長照政策，新店村民卻遲遲盼不見關懷據點。

獅潭鄉民眾服務社看見村民的需求，與新店村村辦公室去年起開始籌備工作，先向衛福部及苗栗縣政府提案爭取經費，並選在義民廟旁的新店社區活動中心，於今年1月起展開試辦服務，每周一上午9時至下午4時，提供健康講座、益智活動、長者共餐、電話訪問及運動課程等。

謝燃廷表示，村民得知消息出錢出力，加上32名志工默默付出，每周還是有近百名長輩熱情參與，落實在地安老，希望能鼓勵長輩走出戶外、活動筋骨保持健康。獅潭鄉民眾服務社理事長黃煥祥也認為，農業時代有長輩辛勞付出，如今他們老了，晚輩有責任照顧他們。

(中時 )