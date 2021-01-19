桃園市大園區一名63歲雙眼失明陳姓老翁，17日下午外出購物卻不慎迷路，拄著拐杖一路走了3公里遠，大園警分局埔心派出所巡邏員警在中正東路二段上發現迷路的老翁，將他帶返所查詢身分後，協助護送老翁返家，暖心的舉動讓家屬深表感謝。

埔心派出所巡佐黃子鋆、警員吳承殷，17日下午巡邏行經中正東路二段時，發現一名老翁拄著拐杖、徬徨無助地站在路旁，員警見狀立即上前關心。老翁向員警表示，他要到住家附近雜貨店購物，惟因近日天氣變化大、氣溫忽冷忽熱，走沒多久就覺得頭暈，導致迷失方向。

員警詢問老翁年籍資料，但老翁有輕微失智情形，僅能說出自己的姓名，其餘資料均無法正確回答。員警見老翁拄著拐杖且雙眼失明，認為他應該走不遠，便帶著他在附近挨家挨戶詢問，但附近民眾均不認識該名老翁，員警遂將他帶返所以戶役政系統查詢身分。

由於老翁雙眼失明，員警僅能將查到的資料逐一唸出來讓老翁確認比對，經過濾近百筆資料後，總算查出老翁的身分，員警立即與其家屬聯繫並將他護送返家。老翁的妻子見到先生平安無事，連忙感謝員警的協助，並表示先生雖然失明，但平常還是會自己到附近散步，之前也沒有走失的情形，今後會陪著先生出門，不會再發生同樣的狀況。

(中時 )