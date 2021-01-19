衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，今(19日)新增4例本土案例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，8天內已累積9人確診，對此，前台大醫院感染科醫師林氏璧就在臉書上表示，他認為，部桃第一輪人員隔離14天後，應該要再採檢一次，慎防無症狀感染者。
桃園醫院8天內已累積9人確診，全部都是桃園醫院感染事件的確診接觸者，讓不少民眾心慌。前台大醫院感染科醫師林氏璧今在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」上發文，他認為，部桃第一輪人員隔離14天後應該要再採檢一次，為的就是慎防無症狀感染者。
有關擴大採檢計畫，林氏璧點出2原因，「一採或二採PCR沒事其實不一定萬無一失，因為可能有人接觸了還在潛伏期中沒發病，或是一採是偽陰性」。所以他建議，這些匡列接觸者還是要在接觸後14天內小心的自主健康管理。
林氏璧認為，科學防疫比恐懼防疫或口水防疫重要，「真正專業的人應該要理性科學分析現有所有證據」進而替民眾解讀，目前後續產生社區爆發的機會到底究竟是高是低。最後他也提到，「過去這一年來有太多人喊過怕爆」，例如跨年活動完後台灣一定會產生社區大爆發等等的，然而台灣都一一通過考驗了，這讓他表示，自己還是有信心能夠度過這場難關的。
(中時新聞網)
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