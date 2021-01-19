對許多人來說，幸福其實很簡單：只要每天能夠順利排便，就是天大的幸福。有人從小到大都飽受排便不順之苦，也有人因為種種原因，原本沒有問題的腸胃道逐漸出現狀況，「嗯嗯」變成不可能的任務。員生醫院肝膽腸胃科主任吳文傑醫師在《健康療天室》節目中，揭露原來便祕還有分真假，有排便困難的人，得先分辨自己的狀況是哪一種，才能對症診療。

《健康療天室》第5集：是你嗎？為便秘所苦難啟齒？ 腸胃科權威用這招打趴所有偏方！

●只要能通順 偏門＋正宗解法大公開

網傳許多幫助排便的旁門左道，像是喝冰奶茶、吃麻辣鍋，這些方法是真有效還是有害？吳文傑醫師表示，藉由「冷」刺激腸胃道蠕動，也可以算是一種方式。但建議想試試偏門做法的民眾，務必先聽聽吳醫師特別提點的關鍵，以免反而傷身。除此之外，吳醫師也說明正統的「催屎大法」，整個過程讓主持人Ruby聽得驚呼連連。

《健康療天室》週一、週二晚上8點在中時新聞網Youtube頻道播出，今晚的主題將揭開「便秘與大腸癌之間的距離」。跟著Ruby老師關注《健康療天室》，輕鬆掌握健康大小事。

(中時新聞網)